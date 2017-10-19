Путин поручил проводить контроль финансового состояния авиакомпаний

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября представить предложения о мерах по постоянному мониторингу финансового состояния авиакомпаний, сообщается на сайте Кремля.

"Представить предложения о мерах по обеспечению постоянного мониторинга финансово-экономического состояния юридических лиц, имеющих сертификат эксплуатанта и выполняющих коммерческие воздушные перевозки, в целях недопущения внепланового прекращения ими деятельности по перевозке пассажиров, а также представить проекты соответствующих нормативных правовых актов", — говорится в сообщении.