Хорватия пригласила Россию участвовать в проектах "инициативы трех морей"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Загреб приглашает партнеров из РФ участвовать в проектах "инициативы трех морей", общий потенциал которых оценивается в 45 миллиардов евро, заявила в четверг президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

"Хорватия предпринимает энергичные шаги, чтобы обрести собственное место, прежде всего в ЕС и особенно в рамках своих среднеевропейских и средиземноморских векторов… В целях достижения полной консолидации и связывания воедино этого пространства, мы вышли с "инициативой трех морей", которая открывает новые инвестиционные возможности, особенно в области энергетики и транспорта, развития новых отраслей промышленности и новых рынков", — заявила президент, выступая на российско-хорватском экономическом форуме.

"Я хочу здесь четко заявить, что к участию в "инициативе трех морей", то есть в ее проектах, а это приблизительно 150 проектов стоимостью 45 миллиардов евро, приглашаются партнеры из других государств. Мы уже видим интерес США и КНР, так что, если российские партнеры будут заинтересованы, они приглашаются к участию" — добавила Грабар-Китарович.