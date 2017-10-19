Греф рассказал о самых передовых технологиях будущего

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Перспективными направлениями следующие 5-10 лет будут искусственный интеллект, блокчейн, робототехника и квантовые компьютерные технологии, последние должны финансироваться во многом за счет государства, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Если говорить о нас как о компании, то это три технологии. Номер один — это искусственный интеллект, то, что сегодня является уже доминирующей технологией. Второе, это конечно, технология блокчейн — это наше будущее. И третья технология, наверное, если говорить о технологии сегодняшнего дня — робототехника", — сказал Греф в интервью телеканалу " Россия 24 ", отвечая на вопрос, на какие технологии нужно делать ставки на 5-10 лет вперед.

Государство и компании делают немного разные ставки на развитие технологий, так, квантовые технологии могут успешно развиваться с помощью бюджетного финансирования, отметил Греф.

"Если говорить о государстве, то я бы, помимо названных трех, поставил во главу угла квантовые технологии — квантовый компьютинг и все, что связано с квантовыми сенсорами, с квантовой криптозащитой", — добавил он.

"Квантовые технологии сегодня должны находиться на самом главном месте с точки зрения внимания государства, потому что там пока еще не так много коммерческих приложений, и коммерческие компании не могут финансировать всю технологию. И квантовые компании, квантовый компьютинг — технологии перспективные на 5-10 лет. И надо привлекать компании к финансированию этих проектов, но базово они должны финансироваться, конечно, государством", — считает глава Сбербанка.

Сбербанк ведет работу по созданию в России ассоциации по квантовым технологиям, которую считает очень перспективной, сообщил Греф 17 октября на форуме "Открытые инновации". Глава ВЭБа Сергей Горьков на этом же форуме также указал на необходимость создания в России платформы по квантовым технологиям, куда бы могли войти различные банки и компании, ответив, что переговоры на эту тему ведутся со Сбербанком, Газпромбанком.