Президент Хорватии назвала Россию важным инвестиционным партнером

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович после встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым отметила, что РФ является важным инвестиционным партнером Хорватии, Загреб настроен наращивать отношения с Москвой.

Президент Хорватии днем ранее провела переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Она пригласила Путина в Хорватию с официальным визитом и заявила, что рассчитывает на его приезд в 2017 году. В ходе переговоров лидеры обсудили борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии. Также президент Хорватии заявила, что представила Путину "инициативу трех морей", призванную укрепить транспортно-энергетическую инфраструктуру в Европе.

"После вчерашнего чрезвычайно успешного начала моего визита в Российскую Федерацию истинным удовольствием является прибыть в Москву и присутствовать на торжественном открытии экономического форума", — заявила президент после переговоров Медведевым, открывая российско-хорватский экономический форум, организованный при поддержке ТПП России и Хорватской хозяйственной палаты.

"Россия — важный экономический партнер Хорватии во многих аспектах, особенно в торговом и инвестиционном… Мое присутствие на этом мероприятии (экономическом форуме) подтверждает решимость Хорватии к упрочению связей с Россией. В этом смысле, пользуясь возможностью, хотела бы сказать, что меня лично радует наша совместная нацеленность на развитие взаимоотношений в духе дружбы, партнерства, уважения и доверия", — добавила президент.