Голикова предложила сосредоточить в ФТС контроль внешнеэкономических сделок

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Консолидация в ФТС контроля внешнеэкономических сделок позволит решить проблему растущей задолженности по уплате таможенных сборов, считает глава Счетной палаты России Татьяна Голикова.
Вторая часть работы "касается соединения в одних руках в таможне всех этих вопросов, которые связаны с проверкой сделок (внешнеэкономических – ред.), наложением соответствующих штрафов", сказала Голикова журналистам в кулуарах Форума молодежи и студентов. По мнению главы контрольного ведомства, это позволит расчистить задолженность по уплате таможенных платежей в бюджет.
По данным Счетной палаты, на 1 января 2017 года сумма задолженности участников ВЭД по уплате таможенных платежей, пеней и штрафов перед таможенными органами составляла около 45 миллиардов рублей, а на 1 июля текущего года она увеличилась до 46,8 миллиарда рублей.
"Уже приняты поправки в бюджетное законодательство, которые позволяют расчистить эту задолженность и, может быть, даже какие-то ее объемы взыскать. Потому что сегодня это институциировано между таможенной службой и налоговой", — отметила Голикова.
Значительная часть задолженности была накоплена в предыдущем годы, когда валютный контроль находился в введении Росфиннадзора. В феврале 2014 года этого ведомство было присоединено к Федеральному казначейству, при этом функции валютного контроля были разделены между ФНС и ФТС.