Голикова предложила сосредоточить в ФТС контроль внешнеэкономических сделок

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Консолидация в ФТС контроля внешнеэкономических сделок позволит решить проблему растущей задолженности по уплате таможенных сборов, считает глава Счетной палаты России Татьяна Голикова.

Она отметила, что власти РФ предпринимают шаги для совершенствования валютного контроля. В частности, она напомнила, что законопроект об упрощении соответствующих процедур, разработанный Минфином РФ, сейчас находится на рассмотрении Госдумы.

Вторая часть работы "касается соединения в одних руках в таможне всех этих вопросов, которые связаны с проверкой сделок (внешнеэкономических – ред.), наложением соответствующих штрафов", сказала Голикова журналистам в кулуарах Форума молодежи и студентов. По мнению главы контрольного ведомства, это позволит расчистить задолженность по уплате таможенных платежей в бюджет.

По данным Счетной палаты, на 1 января 2017 года сумма задолженности участников ВЭД по уплате таможенных платежей, пеней и штрафов перед таможенными органами составляла около 45 миллиардов рублей, а на 1 июля текущего года она увеличилась до 46,8 миллиарда рублей.

"Уже приняты поправки в бюджетное законодательство, которые позволяют расчистить эту задолженность и, может быть, даже какие-то ее объемы взыскать. Потому что сегодня это институциировано между таможенной службой и налоговой", — отметила Голикова.

Значительная часть задолженности была накоплена в предыдущем годы, когда валютный контроль находился в введении Росфиннадзора. В феврале 2014 года этого ведомство было присоединено к Федеральному казначейству, при этом функции валютного контроля были разделены между ФНС и ФТС.