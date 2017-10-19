Сечин назвал доминирование спекуляций на рынке нефти вызовом для отрасли

ВЕРОНА, 19 окт — РИА Новости. Доминирование финансовых спекуляций над долгосрочными интересами развития отрасли — один из вызовов на рынке нефти, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"К числу вызовов относится, в первую очередь, доминирование финансовых спекуляций над долгосрочными интересами развития отрасли. Преобладание финансовых игроков и краткосрочных спекулятивных операций приводит к излишней волатильности ценовых индикаторов. К сожалению, это наносит урон долгосрочным интересам отрасли", — заявил Сечин, выступая на Х Евразийском экономическом форуме.

По его словам, участие финансовых игроков в формировании цен на нефть в последнее десятилетие значительно выросла. Объем рынка беспоставочных фьючерсных контрактов в разы превышает рынок, на котором торгуются физические объемы нефти, и во многие десятки раз превышает объем физических поставок. Эта диспропорция приводит к избыточному влиянию ожиданий финансовых участников рынка и преобладанию краткосрочных финансовых спекуляций над интересами развития отрасли.

"Мы, со своей стороны, с учетом долгосрочных интересов отрасли, видим свою задачу в том, чтобы, по возможности, нивелировать волатильность на рынке и серьезно, ответственно подходить к задаче долгосрочного обеспечения потребностей мировой экономики", — заключил глава "Роснефти".