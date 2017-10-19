США нужна слабая Россия, заявил Шредер

ВЕРОНА, 19 окт — РИА Новости. Европа, в отличие от США, заинтересована в процветании России, изолировать РФ бессмысленно с политической точки зрения и опасно с экономической, нужно работать над прекращением санкций, считает глава совета директоров "Роснефти" экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

"США считают, что можно изолировать Россию. Это с политической точки зрения бессмыслица, и это опасно с экономической точки зрения", — сказал Шредер, выступая на Евразийским экономическом форуме в Вероне.

По его словам, Россия, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН, просто не может смириться с такой изоляцией. "Я вижу, что США заинтересованы в более слабой России. А интерес Европы и Германии в том, чтобы Россия процветала. На это две причины. Нам требуется рынок, особенно Германии, нам нужны ресурсы для нашей промышленности", — отметил он

"Не имеет смысла продолжать изолировать и дестабилизировать Россию. Мы должны работать на то, чтоб санкции прекратились", — добавил Шредер.