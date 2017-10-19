Нефть останется основой мировой топливной энергетики, заявил Сечин

ВЕРОНА, 19 окт — РИА Новости. Слухи о "смерти" нефти сильно преувеличены, она останется основой мировой топливной энергетики и через 20-30 лет, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Развитие энергетики и общих инфраструктурных проектов – важнейшие факторы евразийской интеграции. Поэтому начать наше обсуждение я хотел бы с анализа рынка нефти. Смею вас заверить, что слухи о "смерти" нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет вперед", — заявил он, выступая на Х Евразийском экономическом форуме.

По его словам, Россия убеждена в устойчивости роста спроса на углеводороды, который обуславливают рост экономики и уровня жизни. Так, ожидаемые темпы мирового экономического роста, особенно в развивающихся странах, в ближайшее десятилетие будут требовать дальнейшего роста предложения жидких углеводородов на 0,7-0,8 миллиона баррелей в сутки ежегодно.

"Рост продолжится и в дальнейшем, при этом отмечу, что рост спроса на энергоносители повлечет за собой не только соответствующую динамику производства, но и окажет серьезный мультипликативный эффект на развитие связанных секторов экономики. И чем больше будет добавленная стоимость нефтегазовой отрасли в части производства сложных товаров нефте- и газохимии, тем более высокотехнологичным и наукоемким будет становиться развитие смежных отраслей", — отметил глава "Роснефти".

Юбилейный X Евразийский экономический форум стартовал в четверг в Вероне. Главная тема форума в этом году — "Большая Евразия как движущая сила в современном международном геополитическом и экономическом контексте". В нем принимают участие представители крупного бизнеса из Италии, России и многих других стран, в том числе Китая, а также представители органов власти. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером форума.