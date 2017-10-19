Сечин призвал не ждать сильного роста цен на нефть

ВЕРОНА, 19 окт — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что говорить о переломе положения на рынке нефти рано и в ближайшее время не стоит ожидает сильного роста цен на нефть.

По мнению Сечина, рынку удалось нивелировать волатильность цен за счет ограничения производства нефти некоторыми странами и сильного роста спроса на нефть. "Но это равновесие пока хрупкое и неустойчивое — сланцевая добыча США, в которой накоплены большие запасы пробуренных, но незаконченных скважин, может, при соответствующем уровне цен, дать в 2018 году значительный прирост добычи, и вновь дестабилизировать рынок. Поэтому я думаю, нам не стoит в ближайшее время ожидать всплеска нефтяных цен", — сказал Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

Сечин пояснил, что соглашение нефтедобывающих стран о сокращении добычи нефти работает, но уровень снижения избыточных запасов нефти пока не достаточен. "Анализ показывает, что заявленная цель нормализации уровня запасов пока не полностью реализована и говорить о переломе положения на рынке нефти рано", ‒ сказал Сечин.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.