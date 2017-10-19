СМИ узнали о новом плане санации Инвестторгбанка

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Транскапиталбанк (ТКБ) готовит новый план санации Инвестторгбанка (ИТБ), а Агентство по страхованию вкладов (АСВ) готово его рассмотреть и для этого пролонгировало кредит на 19,5 миллиарда рублей, который ТКБ на днях должен был погасить, пишет в четверг газета "Коммерсант".

АСВ в октябре 2015 года по результатам конкурсного отбора выбрало ТКБ инвестором при санации ИТБ, а также решило выделить помощь банку в размере 29,7 миллиарда рублей сроком на 10 лет. Также было предусмотрено оказание агентством финансовой помощи инвестору в виде займа для поддержания ликвидности в размере 19,5 миллиарда рублей сроком на два года под обеспечение. В дальнейшем была запланирована реорганизация Инвестторгбанка в форме его присоединения к инвестору в срок до 1 октября 2025 года.

"ТКБ не выплатил кредит. Он попросил пересмотреть его условия в связи с подготовкой обновленного плана санации ИТБ", — сообщил один из собеседников "Коммерсанта". По словам другого источника, срок погашения кредита пока был продлен на три месяца. "За этот период в АСВ надеются изучить новый план оздоровления ИТБ. В зависимости от результатов рассмотрения плана будет решена дальнейшая судьба займа", — уточнил он.

Пресс-служба ТКБ подтвердила, что кредит АСВ на санацию ИТБ пролонгирован, но при этом не назвала причин этого. "Решение принято в связи с задержкой планового фондирования по ковенантам", — рассказал источник издания, знакомый с планом санации ИТБ. При этом банк в начале года уже получил одобрение ЦБ на выделение дополнительного льготного кредита на санацию ИТБ, и это выделение новых средств было неожиданным шагом.

Ведь именно запросы на дополнительное финансирование стали одной из основных причин, по которым летом 2016 года ЦБ РФ объявил о радикальной реформе механизма санации, в результате которой через год появился Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), а все новые санации перешли под непосредственный контроль Банка России (сейчас так санируются Бинбанк и "ФК Открытие").

С другой стороны, это и первая подобная пролонгация в практике АСВ: до сих пор это делалось исключительно для увеличения финансового эффекта предоставления средств на санацию по нерыночной ставке (0,51%), отмечает издание. Теперь примеру ТКБ могут последовать и другие банки-санаторы, не исключают эксперты газеты. "В нынешних реалиях банковского рынка, в частности, в условиях низкой инфляции и обострения конкуренции задача санации стала еще сложнее", — пояснил старший директор АКРА Кирилл Лукашук.