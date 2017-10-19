Министр по развитию Дальнего Востока рассказал об инвестициях в регион

ВЛАДИВОСТОК, 19 окт – РИА Новости. Инвестиции на 55 миллиардов долларов привлечены на российский Дальний Восток за последние три года, в том числе 5 миллиардов иностранных инвестиций из ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил федеральный министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на Фестивале молодежи в Сочи.
В рамках фестиваля министр принял участие в панельной дискуссии "Стратегия развития территорий будущего" и рассказал ее участникам об особом случае развития территории на примере Дальнего Востока.