Россия за месяц дала США в долг 2,3 миллиарда долларов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российские инвестиции в ценные бумаги США в августе выросли на 2,3 миллиарда долларов по сравнению с показателями предыдущего месяца. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Общий объем российских вложений в казначейские ценные бумаги Соединенных Штатов составил 105,4 миллиарда долларов. По сравнению с показателями августа 2016 года он вырос на 17,9 миллиарда долларов.

В списке иностранных государств-кредиторов США Россия занимает четырнадцатое место. На первой позиции расположилась КНР, на второй — Япония. Эти страны вложили в американские казначейские бумаги 1,2 и 1,1 триллиона долларов соответственно.