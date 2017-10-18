Россия ввела запрет на ввоз свинины из Южной Осетии из-за АЧС

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия ввела временный запрет на поставки свинины из Южной Осетии из-за возникновения там очага африканской чумы свиней, сообщает управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесии.

"С 16 октября 2017 года (введены временные ограничения на поставки) со всей территории Республики Южная Осетия живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса от диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину, охотничьих трофеев, всех видов кормов и кормовых добавок для свиней, в связи с возникновением очага африканской чумы свиней на территории республики", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, ограничения распространяются также на транзит по России живых свиней из Южной Осетии, а также живых свиней, следующих транзитом по Южной Осетии в адреса грузополучателей в России.

По информации агентства Sputnik Южная Осетия, в министерстве сельского хозяйства республики отрицают факт вспышки африканской чумы и планируют в ближайшее время предоставить соответствующие анализы.

По данным агентства, в последний раз случаи заражения свиней африканской чумой в Южной Осетии были зафиксированы весной этого года, однако инфекции не дали широко распространиться. Летом 2016 года в республике произошла более масштабная вспышка. Тогда в одном только Дзауском районе погибли более 800 животных. Позже болезнь распространилась и в других районах.