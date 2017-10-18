Шувалов пообещал не дать ICO в России "умереть"

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на форуме молодежи и студентов в Сочи пообещал участникам отстаивать возможности ICO и не дать ему "умереть".

ICO (Initial Coin Offering) – первоначальное размещение цифровых монет — проводят компании, которые хотят привлечь капитал. В отличие от IPO (первичного публичного размещения акций), вместо акций они выпускают так называемые цифровые "токены" (монеты). В ICO можно вкладывать от нескольких центов. Таким образом, инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе.

В ходе сессии к первому вице-премьеру обратился один из участников, он отметил, что правительство планировало регулировать эту сферу: "У меня большая просьба к Вам, пожалуйста, не дайте произойти тому, чтобы у нас ICO по итогам этого регулирования умерло".

"Я тогда не буду говорить в правительстве, что это моя позиция, я буду говорить, что я в Сочи получил от вас наказ и должен отстаивать эту позицию", — ответил с улыбкой Шувалов.

"Вы абсолютно правы. Что сейчас происходит? Страны принимают самые разные законодательства и по-разному относятся к криптовалютам, к блокчейну, ко всем этим нововведениям. Немедленная реакция наша — немедленно поставить это под регулирование, запретить, потому что это вредно", — продолжил Шувалов.

"Мы ещё сами не знаем, вредно или нет, а уже стремимся запретить и закрыть. Если наше место среди передовых стран, и мы хотим в этой конкурентной гонке преуспеть, и даже создавать лучшие стандарты жизни, чем наши партнёры, на которых мы смотрим, на их социальные экономические стандарты, надо быть чуть смелее", — считает он.

"Некоторые мои коллеги из разных ведомств и правительства говорят, что это попахивает МММ, и ещё что-нибудь такое. Никто не знает, чем это попахивает. Президент здесь в Сочи проводил совсем недавно совещание, и сказал, что нужно очень аккуратно к этому относиться, чтобы люди не обманывались, чтобы проходимцы и нарушители закона не использовали доверие людей, чтобы просто трясти деньги и создавать пирамиды, но не ставить ни в коем случае преграды на пути новых возможностей, ICO это потрясающая возможность", — уверен он.