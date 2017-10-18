Инфляция в России шесть недель подряд держится на нуле, заявили в Росстате

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Недельная инфляция в РФ шестую неделю подряд держится на нулевом уровне, с начала года по 16 октября потребительские цены выросли на 1,7%, сообщил Росстат в среду.

За прошедшую неделю куриные яйца подорожали на 1,9%, стерилизованное молоко, сметана и сыры – на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,3%, гречневую крупу – на 0,6%, чай, пшено и муку – на 0,2%-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,5%, в том числе на огурцы и помидоры – 15,3% и 11,2% соответственно. При этом белокочанная капуста, лук, морковь и яблоки стали дешевле на 1%-1,8%, картофель – на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,2%.

Минэкономразвития ранее улучшило прогноз по инфляции на 2017 год до 3,2%. ЦБ также уточнил прогноз на этот год до 3,5-3,8%, что укладывается в цель по инфляции в 4% в год.

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в сентябре замедлилась до 3% с 3,3% в августе. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин 14 октября отмечал, что текущая годовая инфляция составляет 2,8%, и это уже является серьезным отклонением от целевого значения ЦБ в 4%.