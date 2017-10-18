Эксперт оценил, как турецкий импорт повлияет на цены на томаты в России

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Цены на томаты не должны измениться в России, если будет разрешен импорт турецких томатов в РФ в объеме 50 тысяч тонн, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.
"Это не такой большой объем, и рынок этого не сильно заметит. Цены не должны измениться в России. Цены на овощи колеблются в России в зависимости от времени года. Так вот это колебание не изменится, если начнут импортировать турецкие томаты в этом объеме", — сказал Федяков РИА Новости.
Ранее глава Плодоовощного союза Сергей Королев заявил РИА Новости, что турецкий импорт томатов в объеме 50 тысяч тонн не отразится на российском рынке, если черный и серый импорт томатов из Турции будет закрыт, а увеличивать легальный объем импорта томатов не нужно.