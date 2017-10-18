Национальный роуминг в России могут отменить до Нового года, заявили в ФАС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что отмена национального роуминга в России произойдет до 2018 года, в противном случае компаниям-операторам грозят серьезные меры воздействия, заявил журналистам замглавы ФАС Сергей Пузыревский.
В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе. Ранее ФАС возбудила дела против операторов "большой четверки" операторов из-за цен в национальном роуминге. Рассмотрение дел пройдет в конце сентября.
Минкомсвязь и ФАС рассчитывают к концу года выработать решения, которые позволят уже в начале 2018 года убрать понятие внутрисетевого роуминга из тарифов операторов, заявлял также журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров.