Росавиация опубликовала список вакансий для работников "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Росавиация опубликовала список вакансий для сотрудников находящейся в тяжелом финансовом положении авиакомпании "ВИМ-Авиа", следует из информации на сайте ведомства.
На сайте опубликован список более 20 перевозчиков, аэропортов и других авиапредприятий, в которых есть более 900 вакансий среди летного состава, бортпроводников, инженерно-технического персонала и других служб.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что "ВИМ-Авиа" перечислила 137,3 миллиона рублей своим сотрудникам в счет погашения зарплаты за сентябрь. Средства поступили из роялти, получаемых от зарубежных авиакомпаний за пролет по транссибирским трассам.
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом активная летная деятельность перевозчика будет свернута. По его словам, Минтранс огласит свою позицию по судьбе сертификата эксплуатанта компании после завершения ее перевозок.