Росавиация опубликовала список вакансий для работников "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Росавиация опубликовала список вакансий для сотрудников находящейся в тяжелом финансовом положении авиакомпании "ВИМ-Авиа", следует из информации на сайте ведомства.

Ранее Росавиация сообщала, что сосредоточена на содействии в трудоустройстве летного, кабинного и инженерно-технического состава "ВИМ-Авиа", соответствующие запросы о наличии свободных вакансий направлены более чем в 90 авиапредприятий страны, включая организации московского авиационного узла.

На сайте опубликован список более 20 перевозчиков, аэропортов и других авиапредприятий, в которых есть более 900 вакансий среди летного состава, бортпроводников, инженерно-технического персонала и других служб.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что "ВИМ-Авиа" перечислила 137,3 миллиона рублей своим сотрудникам в счет погашения зарплаты за сентябрь. Средства поступили из роялти, получаемых от зарубежных авиакомпаний за пролет по транссибирским трассам.

В конце сентября несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом столкнулись с массовыми задержками рейсов из-за финансовых проблем перевозчика. Общая кредиторская задолженность авиакомпании, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов рублей — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливозаправочными комплексами. Вице-премьер Аркадий Дворкович 17 октября говорил, что "ВИМ-Авиа" будет обанкрочена, если не найдется инвестор.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом активная летная деятельность перевозчика будет свернута. По его словам, Минтранс огласит свою позицию по судьбе сертификата эксплуатанта компании после завершения ее перевозок.