Новак: балансировка рынка нефти может затянуться до середины 2018 года

Министр энергетики РФ Александр Новак на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Министр энергетики РФ Александр Новак на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Балансировка спроса и предложения на рынке нефти может произойти как в первом квартале 2018 года, так и до середины следующего года, сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на Фестивале молодежи и студентов.

"Мы надеемся, что к середине следующего года или в первом квартале следующего года, если такая такая тенденция будет сохраняться, по сокращению излишков (нефти — ред.), то рынок сбалансируется. Мы выйдем на сбалансированное состояние спроса и предложения", — пояснил Новак.

Он напомнил, что в настоящее время в мире наблюдается перепроизводство нефти, которое сложилось на начало текущего года до заключения сделки ОПЕК+, однако тенденция по сокращению запасов сырья положительная. "У нас излишек 330 миллионов баррелей, относительно среднего пятилетнего уровня он снизился уже в два раза", — сказал министр.

Ранее в октябре министр сообщал, что Россия сохраняет прогноз о достижении баланса на рынке нефти к апрелю 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.

Подробнее о Всемирном фестивале молодежи и студентов читайте в справке РИА Новости >>

