Новак: балансировка рынка нефти может затянуться до середины 2018 года

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Балансировка спроса и предложения на рынке нефти может произойти как в первом квартале 2018 года, так и до середины следующего года, сообщил министр энергетики России Александр Новак, выступая на Фестивале молодежи и студентов.
"Мы надеемся, что к середине следующего года или в первом квартале следующего года, если такая такая тенденция будет сохраняться, по сокращению излишков (нефти — ред.), то рынок сбалансируется. Мы выйдем на сбалансированное состояние спроса и предложения", — пояснил Новак.
Он напомнил, что в настоящее время в мире наблюдается перепроизводство нефти, которое сложилось на начало текущего года до заключения сделки ОПЕК+, однако тенденция по сокращению запасов сырья положительная. "У нас излишек 330 миллионов баррелей, относительно среднего пятилетнего уровня он снизился уже в два раза", — сказал министр.
Ранее в октябре министр сообщал, что Россия сохраняет прогноз о достижении баланса на рынке нефти к апрелю 2018 года.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.
На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Фестиваль продлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли более пяти тысяч добровольцев из России и других стран.
Церемония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
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Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Впервые Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге.
Волонтеры на церемонии открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Олимпийском парке Сочи и соберут около 20 тысяч молодых людей из более чем 180 стран мира — лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.