В ЦЖКУ опровергли информацию о долге за тепло в Петербурге

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Поставщик коммунальных услуг для нужд Министерства обороны РФ ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" (ЦЖКУ) не имеет долгов перед санкт-петербургской теплоснабжающей компанией "ТЭК СПб"; озвученная ее представителями задолженность российского военного ведомства в 1 миллиард рублей находится в ответственности аутсорсинговых компаний, заявил РИА Новости в среду официальный представитель ЦЖКУ Минобороны России капитан первого ранга запаса Василий Фатигаров.

Ранее теплоснабжающая компания ГУП "ТЭК СПб" сообщила, что ЦЖКУ задолжало ей около 40 миллионов рублей; общий долг структур Минобороны России перед компанией превысил 1 миллиард рублей. ФГБУ "ЦЖКУ" выступило в роли основного поставщика коммунальных услуг для нужд Минобороны России в апреле 2017 года, заменив АО "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства". Новое учреждение было образовано, в частности, для решения проблемы с долгами перед ресурсоснабжающими организациями и повышения контроля за расходованием средств в сфере ЖКХ, однако с точки зрения ГУП "ТЭК СПб" радикальных изменений не произошло.

"ГУП "ТЭК СПб" вводит общественность в заблуждение по вопросам задолженности со стороны Министерства обороны РФ в отношении своей компании. Размещенная на сайте предприятия информация является предвзятой и ошибочной. Задолженность, озвученная представителями компании в 1 миллиард рублей по отношению к Минобороны России, находится в зоне ответственности аутсорсинговых компаний, обеспечивавших поставку тепла на объекты Министерства обороны РФ", — сказал Фатигаров.

Он отметил, что Центральное жилищно-коммунальное управление является инсорсинговой структурой российского военного ведомства и оплачивает счета своевременно в полном объеме.

"ЦЖКУ не уклонялось и не уклоняется от оплат. По состоянию на 17 октября в рамках заключенных контрактов на поставку тепловой энергии от ГУП "ТЭК СПб" поступили документы на оплату 64,1 миллиона рублей, которые являются оплаченными", — уточнил представитель ЦЖКУ.

По его информации "на основании полученных оферт от ГУП "ТЭК СПб" ЦЖКУ Минобороны России провело торгово-закупочную процедуру по заключению 27 контрактов на поставку тепловой энергии на период апрель-декабрь 2017 года; общая сумма заключенных контрактов с предприятием составляет 194,1 миллиона рублей".

"Задержки при заключении контрактов происходили по инициативе структур, подчиненных ГУП "ТЭК СПб", и были связаны с затягиванием процедуры согласования объемов и тарифов", — заключил Фатигаров.