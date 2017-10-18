Люди скоро смогут забыть, что такое электрические розетки, завил Новак

Министр энергетики РФ Александр Новак на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Министр энергетики РФ Александр Новак на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Беспроводные технологии передачи электроэнергии в скором времени позволят людям забыть, что такое электрические розетки, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Выступая на Фестивале молодежи и студентов, министр отметил, что наука сейчас работает в том числе над задачей передачи энергии на большие расстояния.

"Еще одно направление — это беспроводная передача энергии. Это тоже уже внедряется, появились соответствующие технологии на основе, в том числе, и wi-fi", — отметил Новак.

"Такие технологии будут все больше и больше внедряться. Я думаю, что в ближайшее время, через какое-то количество лет, мы все забудем, что такое розетки", — заключил он.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.