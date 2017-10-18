Задорнов назвал дискуссии на тему крипторубля опасными

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Крипторубля в России не будет, даже дискуссии на эту тему опасны для общества, так как они вовлекают его в возможность проведения операций с криптовалютами, вложения в которые также опасны, как ранее в акции МММ, заявил глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов на пресс-конференции.

"Никакого крипторубля не будет, я уверен. Это базовые правила работы денежных властей любой страны", — сказал Задорнов.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" в понедельник направила в Совет Федерации и Госдуму письма с предложением законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты. По мнению этих предпринимателей, анонимные операции с использованием иностранных виртуальных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики, включая коррупцию, наркоторговлю и терроризм.

"Сама дискуссия, она тем и опасна, что увлекает тех людей, которые иначе вели бы себя более сдержанно. И опять ведёт к вечной российской ситуации, что Емеля на печи может поймать щуку и она выполнит все его желания и можно не работать, это традиционная русская сказка, сильно отличающаяся от сказок братьев Гримм, Андерсена, сильно отвечающая национальному самосознанию", — отметил Задорнов.

"Чтобы что-то запретить — надо быть уверенным, что ты это контролируешь, то есть что есть механизмы ограничений. Поэтому здесь надо работать более тонко", — считает он. "Откровенно скажу, объем внимания к этому вопросу не соответствует значимости этого события, меня просто потрясает эта дискуссия. Это неоправданно, я за этими дискуссиями наблюдаю с улыбкой", — сказал банкир.

Глава "ВТБ 24" также сравнил вложение в криптовалюты, в том числе в биткоин с рискованностью вложений в финансовые пирамиды, какой раньше была МММ Сергея Мавроди. "Курс МММ, они тоже разработали, многие люди говорили: "все понимаю, но успею выскочить, вложив, 300 тысяч рублей", но не все успели", — предупредил Задорнов.