Азербайджан не реэкспортирует помидоры из Турции в Россию, заявили в Баку

БАКУ, 18 окт – РИА Новости. Утверждения о предполагаемом реэкспорте Азербайджаном турецкой сельхозпродукции в Россию не соответствуют действительности, заявил министр экономики республики Шахин Мустафаев. Об этом он сказал в интервью, предоставленном Sputnik Азербайджан пресс-службой Минэкономики.

По словам министра, реэкспорт попросту не выгоден экономически. Мустафаев напомнил, что, учитывая возросшие объемы производства, кабинет министров Азербайджана в сентябре 2016 года установил на импорт помидоров специфическую пошлину в размере 0,4 доллара США за килограмм. В результате, за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт томатов из Турции уменьшился на 81%, а в стоимостном выражении – на 76%. Мустафаев отметил, что с мая этого года помидоры из Турции вообще не ввозились.

"После введения пошлины средняя импортная цена за каждый килограмм помидоров составила 1,15 доллара США, а средняя экспортная цена в Россию — 0,97 доллара, что свидетельствует о неэффективности реэкспорта турецких помидоров в Россию",- заключил министр.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что усиливает контроль за ввозом овощей и фруктов, в частности, томатов из Армении, Азербайджана и Белоруссии в связи участившимися попытками поставок запрещенной продукции. В Москве неоднократно отмечали, что помидоры из Турции продолжают нелегально попадать в Россию путем реэкспорта из этих стран.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку ВВС этой страны на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.

Все новости Азербайджана читайте на сайте Sputnik Азербайджан >>