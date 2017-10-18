Азербайджан не реэкспортирует помидоры из Турции в Россию, заявили в Баку

БАКУ, 18 окт – РИА Новости. Утверждения о предполагаемом реэкспорте Азербайджаном турецкой сельхозпродукции в Россию не соответствуют действительности, заявил министр экономики республики Шахин Мустафаев. Об этом он сказал в интервью, предоставленном Sputnik Азербайджан пресс-службой Минэкономики.
"После введения пошлины средняя импортная цена за каждый килограмм помидоров составила 1,15 доллара США, а средняя экспортная цена в Россию — 0,97 доллара, что свидетельствует о неэффективности реэкспорта турецких помидоров в Россию",- заключил министр.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку ВВС этой страны на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты, однако запрет на импорт турецких томатов действует до сих пор.
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