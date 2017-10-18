Турецкие томаты с декабря могут вернуться на российский рынок

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставках на российский рынок с 1 декабря томатов с четырех турецких предприятий в объеме 50 тысяч тонн, заявил глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак.

Встреча межправкомиссии пройдет в субботу, 21 октября.

"Принципиально принято решение о том, что сейчас подготовить нормативно-правовую базу, чтобы с 1 декабря разрешить четырем предприятиям отправлять продукцию в объеме 50 тысяч тонн, помидоров", — сказал Новак журналистам.

"Для этого нужно внести необходимые изменения в нормативно-правовую базу, и сейчас такие документы проходят согласование", — пояснил он.

"С 1 декабря", — сказал Новак, отвечая на вопрос, когда могут начаться первые поставки турецких томатов.