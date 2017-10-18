Минтранс подтвердил, что бизнесмен Карлов интересуется покупкой "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Директор департамента политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова подтвердила, что бизнесмен Борис Карлов интересуется приобретением проблемной авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Ранее издание РБК сообщило, что один из претендентов на авиакомпанию — экс-управляющий инвестфондом TPG Aurora Борис Карлов.

"Да, могу подтвердить", — сказала Петрова журналистам на просьбу прокомментировать это сообщение.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в начале октября говорил, что три российские компании интересуются покупкой "ВИМ-Авиа". Бизнесмен Александр Лебедев тогда же сообщил РИА Новости, что получил предложение о покупке "ВИМ-Авиа" и оценивает его.

В конце прошлой недели Дворкович заявил, что инвестор для "ВИМ-Авиа" пока не найден.