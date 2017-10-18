Суд рассмотрит встречный иск "Ростеха" к Siemens по "крымским турбинам"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению встречный иск ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ, входит в "Ростех") к Siemens в рамках спора о законности поставки турбин немецкого концерна для строящихся в Крыму электростанций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судом принято определение о принятии встречного иска для совместного рассмотрения", — сказала судья Екатерина Абрамова.

В первоначальном иске Siemens к двум структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО ТПЭ — немецкий концерн требует признать незаконной сделку, состоявшую из двух частей — договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года.

На заседании 16 октября ООО ТПЭ заявило встречный иск, в котором потребовало признать ничтожными ряд пунктов контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Точное содержание оспоренных положений договора пока не известно. По словам заявителя, они касаются вопроса существования или отсутствия в договоре "юридически значимых ограничений" на распоряжение спорным имуществом.

Представитель Siemens ранее высказался против принятия встречного иска к рассмотрению, попросив суд вернуть его заявителю.