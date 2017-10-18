Россия входит в число лидеров по блокчейну, заявил Антонио Фаллико

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия входит в число мировых лидеров в области блокчейна и очень продвинулась в этом направлении, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров банка "Интеза", глава фонда "Познаем Евразию" Антонио Фаллико в преддверии Евразийского экономического форума.

"Что касается России, то она очень продвинулась в этом направлении, находится в числе лидеров, в чем я смог убедиться, когда недавно выступал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сессии по блокчейну", — сказал Фаллико.

Интерес к теме блокчейна и криптовалют в мире объясним в условиях, когда назрела необходимость усилить защиту систем обработки, хранения и обмена информацией на фоне глобальных хакерских атак, считает он.

"Технология блокчейн может в будущем стать основой для создания систем с высоким уровнем защиты. Одновременно ширится число участников различных финансовых и иных операций, например, с недвижимостью. Это и малый бизнес, и домохозяйства. Эта технология может быть востребована, в том числе, для регистрации сделок, ипотеки, акций и так далее", — заметил Фаллико.

Регулирование криптовалюты необходимо, но это небыстрый процесс, также считает он.

"Здесь главное — понять, каким должно быть регулирование, без которого солидные финансовые институты не могут работать, и как обеспечивать регулирование, как сочетать с растущими требованиями по линии антиотмывочного, антитеррористического законодательств. Тут остается много неясного", — сказал Фаллико.

Ранее в октябре глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что власти России могут до конца 2017 года выработать базовые позиции по регулированию эмиссии и обращения криптовалют, а также майнинга. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал, что Минфин, Росфинмониторинг и ЦБ будут отвечать за регулирование в РФ криптовалют.

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