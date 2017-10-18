Siemens просит вернуть структуре "Ростеха" встречный иск в деле о турбинах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Siemens просит суд вернуть структуре "Ростеха" встречный иск в деле о "крымских турбинах", заявил представитель немецкого концерна.

Арбитражный суд Москвы в среду продолжает рассмотрение иска Siemens к двум структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ), в котором немецкий концерн требует признать незаконной сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций.

В своем иске Siemens оспаривает сделку, состоявшую из двух частей — договора между производителем турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам") и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требует применить последствия недействительности сделки, а именно обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю — российской "дочке" Siemens. СТГТ является вторым истцом в этом процессе.

На заседании 16 октября структуры "Ростеха" заявили встречный иск, в котором потребовали признать частично недействительным договор поставки турбин между СТГТ и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года.

"Нет оснований для рассмотрения встречного иска вместе с первоначальным. Это разные обстоятельства, они практически не пересекаются. В случае принятия суду придется одновременно рассматривать фактически два разных дела", — сказал представитель Siemens в ходе судебного заседания.

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