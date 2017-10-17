Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об исполнении федерального бюджета за 2016 год, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом утверждается отчет об исполнении прошлогоднего бюджета по доходам в сумме 13,46 триллиона рублей, или 100,7% к установленному законом объему, по расходам – 16,416 триллиона рублей, или 100,1%. Дефицит федерального бюджета составил 2,956 триллиона рублей, или 3,4% ВВП, увеличившись по сравнению с 2015 годом на один процентный пункт к ВВП.

В соответствии с принятым законом за 2016 год исполнение расходов на обслуживание госдолга РФ составило 621,264 миллиарда рублей, или 97,1% к уточненной росписи. При этом расходы на обслуживание внутреннего госдолга составили 458,951 миллиарда рублей (96,5% от уточненной росписи), внешнего — 162,313 миллиарда рублей (2,4 миллиарда долларов, 99% от уточненной росписи).

За пять лет расходы на обслуживание госдолга увеличились практически вдвое: с 320 миллиардов рублей в 2012 году до 621,264 миллиардов рублей в 2016 году. Это увеличение обусловлено ростом объема госдолга РФ.