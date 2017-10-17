В "Сколково" создадут опытную зону сети 5G

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, вице-президент Nokia в Восточной Европе Деметрио Руссо и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг договорились о создании опытной зоны сети 5G на территории инновационного центра "Сколково" в Москве, сообщает пресс-служба "Ростелекома".

"В рамках форума "Открытые инновации", который проходит в Москве с 16 по 18 октября 2017 года в технопарке "Сколково", было подписано соглашение между ПАО "Ростелеком", Nokia и Фондом "Сколково" о создании опытной зоны сети 5G на территории инновационного центра "Сколково", — говорится в сообщении.

Ранее представитель "Ростелекома" заявлял, что в конце 2018 года начнется активная подготовка к внедрению 5G во всем мире, и России нельзя отстать от этого процесса.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Это позволит практически моментально загружать видеоконтент, в том числе в формате HD, развивать беспилотные автомобили, новые сервисы. Международный союз электросвязи планирует внедрить новый стандарт к 2020 году, но пока технология не стандартизирована.

Российские операторы уже ведут подготовку к внедрению 5G: МТС — с Nokia, Ericsson и Samsung; "Мегафон" — с Huawei и Nokia, Tele2 — с Nokia. Несмотря на то что стандарт еще не утвержден, МТС и "Мегафон" уже провели тестирования 5G в РФ.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.