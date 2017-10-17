Якушев: реализацию инвестпроектов можно будет контролировать онлайн

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Рабочая группа Госсовета намерена предложить ввести реестр федеральных и региональных инвестиционных проектов, а также возможность контролировать их онлайн, сообщил журналистам возглавляющий Рабочую группу губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Рабочая группа рассматривает актуальные вопросы развития региональной промышленной политики с целью подготовки доклада, предложения которого должны лечь в основу решения Госсовета.

"Мы разделили инвестиционные проекты в направлении индустриализации на два больших подраздела — инвестиционные проекты федерального уровня и регионального, и затем предложим процедуру защиты этих проектов и введение единого реестра, их контроль и, естественно, персональную ответственность за то, как эти проекты будут реализовываться. При хорошо подготовленном проекте контроль за ним возможен в режиме он-лайн", — сказал Якушев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он полагает, что от того, насколько активно регионы будут двигаться в направлении привлечения инвестиций и эффективно развивать региональную промышленность, в целом будет зависеть экономический рост страны.

"Красной линией на протяжении всего доклада будет проходить вопрос о необходимости планирования по ряду направлений… Это касается крупных инфраструктурных объектов, транспортной логистики. Здесь без планирования на федеральном уровне не обойтись по всем направлениям — железная дорога, автомобильные трассы, огромное количество мостов… По развитию водного транспорта, который по своим затратам является самым дешевым. За последние годы в этом направлении мы не блещем, но если мы приложим усилия, перемещая грузы по воде, мы очень серьезно можем снизить транспортную составляющую, которая сегодня учитывается в цене продукции", — отметил губернатор.

По его словам, речь также пойдет о развитии электроэнергетики и обеспечении снабжения другими видами топлива.

"Работа по докладу идет серьезная, большую активность проявляют субъекты РФ. Одним из вопросов будет кадровое обеспечение индустриализации. Плюс мы изучим лучшие практики регионов и предложим их в обобщенном докладе на обсуждении Госсовета", — добавил Якушев.

По его словам, в состав Рабочей группы Госсосвета вошли представители ведущих министерств и ведомств — Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, а также институтов развития, которые были созданы на федеральном уровне для поддержки инвестиционной деятельности, представители высшей школы, общественных организаций и бизнес-сообществ.

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