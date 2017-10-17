Россия рассчитывает на повышение в рейтинге Doing Business, заявил Шувалов

СКОЛКОВО, 17 окт — РИА Новости. Россия в ближайшие дни ожидает объявления Всемирного банка о повышении в рейтинге Doing Business, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на российско-сингапурском бизнес-форуме.

"Мы вошли вот в эту гонку по рейтингу Doing Business. Вы знаете, в этом рейтинге у Сингапура всегда лидирующие позиции. И Россия со 140-120 места сейчас имеет позицию 40-ю, у нас 40-е место", — сказал Шувалов.

"Мы ожидаем, что днями будет объявление Всемирного банка о новых итогах по рейтингованию. Мы надеемся на небольшое улучшение. Сейчас уже, конечно, это не так, как с 100-го места переходить к 50-му, теперь каждое место — это серьезная борьба", — добавил он.