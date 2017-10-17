Тюменские индустриальные парки планируют заполнить резидентами за 2-3 года

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский", созданные в 2016 году в Тюменской области, будут полностью заполнены резидентами через два-три года, сообщил журналистам во вторник губернатор региона Владимир Якушев.
Как отметил губернатор, решение создать индустриальные парки связано с тем, что поток инвесторов, которые готовы начать бизнес в Тюменской области, увеличивается.
В 2016 году в Тюменской области начали действовать индустриальные парки "Боровский" и "Богандинский". Первый из них ориентирован на создание экологических производств, обрабатывающих, пищевых предприятий малого и среднего бизнеса. Второй предполагает создание крупных обрабатывающих инновационных производств в сферах биотехнологий и фармацевтики.