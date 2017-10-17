В Росатоме рассказали о проекте по выпуску элементов ветроустановок

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Проект по локализации на мощностях госкорпорации "Росатом" в России производства компонентов ветроэлектрических установок по технологии голландской компании Lagerwey реализуется по плану, сообщил РИА Новости в кулуарах форума "Открытые инновации" первый заместитель генерального директора Росатома по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

"Проект идет без срывов, без проблем", — так ответил Комаров на вопрос о ходе проекта.

Проекты по ветроэнергетике "Росатом" рассматривает как одну из своих перспективных неядерных "точек роста". В 2016 году структура госкорпорации — "Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания" ("ВетроОГК") — выиграла конкурс на строительство в Адыгее и Краснодарском крае трех ветряных электростанций (ВЭС) общей мощностью 610 МВт. В июне нынешнего года "ВетроОГК" по итогам конкурса инвестпроектов по возобновляемым источникам энергии получила право построить еще около 360 МВт ветроэлектрических мощностей в Адыгее, Краснодарском крае и Курганской области.

Планируемые к строительству мощности составят 43% российского рынка ветрогенерации. Строительство ветропарков намечено на 2019-2022 годы. Для решения этой задачи в ближайшее время предстоит осуществить на предприятиях машиностроительного дивизиона Росатома самую масштабную в России программу локализации производства ветроустановок мегаваттного класса.

В июне 2017 года на форуме "Атомэкспо-2017" в Москве было подписано соглашение о передаче технологий голландской Lagerwey для организации выпуска в России компонентов ветроэлектроустановок. Соглашение включает в себя обязательства по локализации производства этих компонентов в РФ в объеме более 65%.

В сентябре директор по лицензированию и совместным бизнесам Lagerwey Зибург Шурд Шордсма в беседе с журналистами выразил уверенность, что компоненты ветроустановок, которые будут производиться в РФ по технологиям Lagerwey, будут пользоваться спросом как в РФ, так и за рубежом.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".