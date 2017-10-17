МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Введение российской криптовалюты потребует изменений в налоговое и бюджетное законодательство, заявил журналистам глава Минкомсвязи Николай Никифоров в кулуарах форума "Открытые инновации".

Министр напомнил, что Минкомсвязь разрабатывает проект постановления правительства, в котором будут описаны технологические аспекты внедрения российской криптовалюты. Однако ключевую роль с точки зрения обращения такого инструмента будут играть вопросы налогообложения, поэтому может потребоваться изменение законодательства.

"Скорее всего, мы не сможем ограничиться только проектом постановления, скорее всего, это будут и поправки в законодательство. Ключевой вопрос на самом деле про налогообложение: что делать с НДС, налогом на прибыль или НДФЛ. Это невозможно решить постановлением правительства. Это поправки в налоговое и бюджетное законодательство", — сказал министр.

"Основные базовые вопросы: что такое криптовалюта? Это какой-то цифровой товар? Если это товар, то как быть с НДС? Если это тот же самый спекулятивный доход или какие-то другие конверсионные операции, как быть с налогом на прибыль или НДФЛ?", — сказал министр.

По его мнению, также необходимо определиться с вопросами возможной конвертации традиционных валют в российскую криптовалюту и обратно и возможно ли будет конвертировать российскую криптовалюту в аналогичные зарубежные инструменты.

"Еще один большой вопрос: что это за юрлицо (которое будет эмитировать криптовалюту — ред.), кто его учреждает — правительство или не правительство, что оно эмитирует, какие права и обязанности сторон возникают", — отметил министр.

По его словам, Минкомсвязь готовит лишь технологические предложения. "Юридическое место в финансовой и правовой системе предстоит определить регуляторам, правительству и в том числе наверно нашей законодательной власти — Госдуме и Совету Федерации", — сказал он.

По словам министра, власти видят большой интерес рынка к подобного рода инструментам, в том числе биткоинам, который, впрочем, по мнению министра, носит спекулятивный характер. Учитывая этот интерес, было решено подготовить российскую нормативную базу. "Поэтому я считаю, что мы здесь должны с технологической точки зрения двигаться вперед и подобного вида инструменты предоставлять. В условиях развития цифровой экономики языком запретов ничего добиться не возможно", — сказал Никифоров.

"Поэтому технологическую часть таких предложений мы почти подготовили. Конечно, решающее слово здесь за Банком России и Минфином. Но мы как раз сейчас будем находиться в фазе согласования этих предложений", — добавил глава Минкомсвязи.

По его словам, власти считают, что должен быть государственный контроль за эмиссией этого криптоинструмента. "Но с точки зрения самой эко-системы, его применения, всех прочих особенностей, то здесь уже дело должно быть за частным бизнесом", — отметил министр.

Он также отметил, что необходимо определить, в каких конкретно отраслях и сферах экономики подобного рода инструменты будут полезны, как они могут применяться внутри страны, как — трансгранично, каковы условия взаимодействия с уже присутствующими на рынке подобными инструментами.

Российские разработки

Никифоров подчеркнул, что российская криптовалюта должна быть основана на российских разработках.

"В силу специфики информационной безопасности, действующего регулирования совершенно очевидно, что подобного рода российский инструмент может быть основан только на российских алгоритмах, в том числе криптографии. Для нас это принципиальная позиция, мы ее придерживаемся во всех сферах", — сказал Никифоров.

Разработчиком платформы также должна быть российская компания, и таких в РФ много. "В России есть целый ряд компаний, которые подобного рода разработками занимаются", — отметил министр.

По его словам, введение российской криптовалюты не должно быть самоцелью. "Самое главное — какую пользу он приносит нашим гражданам, нашей экономике и развивает каким-то образом трансграничные экономические отношения. Это не должно быть самоцелью просто в поддержку существующей спекулятивной гонки за чем-то таким новым", — отметил министр.

"Сегодня тот перегретый ажиотаж к таким инструментам, как биткоин, как раз скорее всего, говорит о том, что это, пожалуй, уже не более чем чисто спекулятивная история. Важно сделать так, чтобы именно народное хозяйство в широком смысле этого слова получало какие-то конкретные преимущества от использования такого инструмента", — сказал Никифоров.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.