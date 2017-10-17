Украина подала кассационную жалобу по спору о выплате Татнефти $144 млн

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Представитель Украины заявил в арбитражном суде Москвы, что Украина подала кассационную жалобу в Верховный суд России, в которой просит отменить постановление нижестоящего окружного суда, подтвердившего полномочия арбитража Москвы на рассмотрение заявления "Татнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Татнефть" требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов. Представитель Украины попросил приостановить производство по делу до рассмотрения жалобы Верховным судом.

"Мы считаем, что нужно дать возможность Верховному суду определить, есть иммунитет у Украины (в этом деле — ред.), или его нет", — сказал представитель Украины.