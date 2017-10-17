СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает, что вложения в биткоин хуже игры в казино, неквалифицированные инвесторы не должны иметь возможность инвестирования в инструменты с такой волатильностью.

"Что касается биткоина, то, если вы посмотрите то, как колеблется стоимость этого актива — это десятки процентов вверх, десятки процентов вниз. Нормальный актив, в который может инвестировать неквалифицированный инвестор, не должен иметь такие характеристики, потому что это хуже, чем казино в этом смысле. Ты заработаешь, потом все потеряешь и останешься ни с чем", — высказал Орешкин своё мнение в ходе сессии Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Те, кто не умеют управлять рисками, в инструменты с такой волатильностью не должны иметь возможность инвестировать. Потому что это в 99,9% случаев приводят к потерям таких людей. И потом они окажутся в непростой жизненной ситуации, что не есть хорошо", — подытожил Орешкин.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстроить регулирование криптовалют таким образом, чтобы с одной стороны защитить интересы граждан, бизнеса и государства, а с другой — не создать излишних барьеров. Глава государства при этом подчеркнул, что нужно использовать преимущества новых технологических решений в банковской сфере.