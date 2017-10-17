Инновационных центров должно быть больше, заявил Медведев

СКОЛКОВО, 17 окт – РИА Новости. Инновационных центров, подобных Сколково, должно быть больше, это принципиальная политика правительства РФ, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Наша задача — чтобы молодые таланты развивали свой потенциал здесь. Для решения именно таких задач в свое время мы и придумали Сколково, где мы и находимся. И таких центров с концентрированным IQ должно быть как можно больше, это наша принципиальная политика. На ее реализацию направлен и новый закон, который был принят, — "Об инновационных научно-технических центрах". Мы такие инновационные комплексы, центры создаем", — сказал Медведев, выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации".

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".