В Новосибирской области пересмотрят "Мусорную концессию", заявил Травников

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников считает, что существующее концессионное соглашение о строительстве в регионе двух мусороперерабатывающих комплексов необходимо расторгнуть и заключить на новых условиях.

Власти Новосибирской области летом 2016 года подписали одно из крупнейших в России концессионных соглашений о строительстве в регионе двух современных мусоросортировочных комплексов общей стоимостью 6,5 миллиарда рублей; стройка должна была начаться в 2017 году.

Соглашение было заключено на 40 лет. В соответствии с документом власти региона обязаны предоставить инвестору землю, а тот в свою очередь — построить комплексы, ввести их в эксплуатацию и после завершения действия соглашения передать их в собственность региона. Планировалось, что, начиная с девятого года эксплуатации, власти должны были иметь долю в получаемой выручке. Условия концессии подверглись серьезной критике в регионе.

"В существующем виде соглашение реализовать невозможно… На сегодняшний день я вижу единственный вариант — это выйти из действующего соглашения, переформатировать этот проект и перезапустить его заново", — сказал Травников журналистам на полях московского международного форума "Открытые инновации", который проходит в "Сколково".

Он подчеркнул, что проект необходим, однако нужно пересмотреть экономические и технологические условия соглашения. Начать эту работу планируется до конца года. "Ресурс существующих полигонов в черте Новосибирска практически исчерпан, поэтому нужно новый проект запустить не ранее чем через полгода. Соответственно, стартовать нужно в этом году. Можно сказать, что у нас времени и на расторжение договора, и на запуск нового концессионного конкурса — месяц-два", — пояснил Травников.

Врио губернатора отметил, что для формулирования условий новой концессии будет привлекаться широкий круг общественников и экспертов. Будут учтены те замечания, которые звучали в адрес существующего проекта — и по сроку концессии, и по ряду других моментов. Травников заявил, что у него в ходе знакомства с проектом возникли вопросы по обоснованности технических решений состава оборудования, которое предлагается для сортировки мусора.

МИА "Россия сегодня" выступает Генеральным информационным партнером форума "Открытые инновации 2017".