КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 17 окт — РИА Новости. Новое правительство Германии начнет отменять санкции против РФ, так как они вредны, прежде всего, для экономики ФРГ, считает экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

"Когда Германия оформит свое правительство, они начнут постепенно снимать санкции, потому что санкции стреляют в ноги тем, кто их принимает и поддерживает эти санкции", — заявил Юрканс журналистам в кулуарах XIV заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы как члены ЕС, какой бы он не остался, надеемся, что он будет снимать санкции с России. Потому что санкции — это меч с двумя лезвиями", — добавил он.

Выборы в бундестаг, по итогам которых в Германии будет сформировано новое правительство, состоялись 24 сентября. Победил консервативный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

На середину октября Меркель анонсировала начало переговоров с партиями-победителями по вопросу формирования коалиционного правительства. Речь идет о "Зеленых" и Свободной демократической партии. В случае успеха в Германии может быть создана так называемая "коалиция Ямайки" (названная по цветам входящих в нее партий, соответствующих цветам национального флага Ямайки: черный, желтый, зеленый) при участии альянса ХДС/ХCC, СвДП и "Зеленых".

При этом, по мнению многих аналитиков и политиков, позиции Меркель и ее партии ослаблены неудачей 15 октября на выборах в ландтаг (региональный парламент) Нижней Саксонии. Там победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 36,9%. Христианско-демократический союз получил худший в своей истории результат в этом регионе, набрав 33,6% голосов.