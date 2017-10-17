КРАСНАЯ ПОЛЯНА, 17 окт — РИА Новости. Новое правительство Германии начнет отменять санкции против РФ, так как они вредны, прежде всего, для экономики ФРГ, считает экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс.
"Когда Германия оформит свое правительство, они начнут постепенно снимать санкции, потому что санкции стреляют в ноги тем, кто их принимает и поддерживает эти санкции", — заявил Юрканс журналистам в кулуарах XIV заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы как члены ЕС, какой бы он не остался, надеемся, что он будет снимать санкции с России. Потому что санкции — это меч с двумя лезвиями", — добавил он.
Выборы в бундестаг, по итогам которых в Германии будет сформировано новое правительство, состоялись 24 сентября. Победил консервативный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
При этом, по мнению многих аналитиков и политиков, позиции Меркель и ее партии ослаблены неудачей 15 октября на выборах в ландтаг (региональный парламент) Нижней Саксонии. Там победила Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 36,9%. Христианско-демократический союз получил худший в своей истории результат в этом регионе, набрав 33,6% голосов.