ФАС завела дело о сговоре на торгах, заключенном с помощью роботов

ЯЛТА, 17 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело о картельном сговоре на торгах, заключенном программным обеспечением — роботами, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Я хочу сказать, что ФАС только что возбудила дело, когда роботы – то есть программное обеспечение — заключали картельный сговор на торгах. И мы сейчас ищем людей, которые стоят за этими роботами", — сказал он.

Артемьев пояснил, что картельное соглашение было заключено определенными компаниями, которые известны ведомству, чтобы не снижать цены на торгах. Теперь нужно найти людей, которые создали преступный алгоритм.

"Теперь машина точно стоит между нами и преступными элементами", — отметил глава ФАС.