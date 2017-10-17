ЦБ видит существенные риски с криптовалютами

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Банк России видит существенные риски с криптовалютами, видит признаки "пузыря", сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Покупка криптовалюты или ее майнинг в целях того, что ее стоимость будет расти — это уже ближе к "пузырям", поэтому здесь определенные существенные риски с криптовалютами существуют", — сказала она, выступая на фестивале молодежи и студентов в Сочи.

"Центральные банки серьезно всех предупреждают: учтите, что актив, который растет в цене, просто потому что он растет в цене, это первый признак "пузыря", — добавила она.

МИА "Россия сегодня" является партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.