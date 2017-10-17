ФАС подозревает завышение тарифа в алгоритмах бронирования авиабилетов

ЯЛТА, 17 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подозревает необоснованное завышение тарифов в алгоритмах систем бронирования авиабилетов американского производства, которые используются российским авиакомпаниями, заявил журналистам в Ялте глава ведомства Игорь Артемьев.

ФАС считает высокими сложившиеся в России цены на авиаперевозки и ждет информации от авиакомпаний по поводу их ценообразования в течение двух недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС в понедельник. Службу интересуют данные о работе глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию.

"Сейчас идет комплексная проверка всех авиакомпаний без исключения. Я считаю, что такого рода алгоритмы используются авиакомпаниями для того, чтобы ограбить потребителей во всем мире. Это не значит, что плохие практики, которые были рождены в Чикаго, надо переносить на российскую землю", — сказал Артемьев.

Сейчас программисты ФАС разбираются с алгоритмами американских систем бронирования авиабилетов, которые используются российскими авиакомпаниями, уточнил Артемьев, результаты будут обнародованы позднее.