Минэнерго поддержало идею создания фонда возобновляемой энергетики в ДФО

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минэнерго РФ поддерживает идею "Роснано" о создании специального фонда развития энергетики Дальневосточного федерального округа (ДФО), заявил первый замглавы ведомства Алексей Текслер в ходе форума "Открытые инновации".
"Мы как Минэнерго эту инициативу "Роснано" поддерживаем. И я думаю, что в ближайшее время будем вырабатывать конкретные предложения, потому что потенциал наших изолированных территорий, где в основном используются завозные уголь, дизельное топливо, он колоссален", — сказал он.
По словам Текслера, на Дальнем Востоке и в Арктике нужно развивать проекты возобновляемых источников энергии.
Ранее глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявлял, что корпорация внесла в правительство РФ предложение о создании Дальневосточного фонда возобновляемой энергетики.
Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.