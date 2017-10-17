Минэнерго поддержало идею создания фонда возобновляемой энергетики в ДФО

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Минэнерго РФ поддерживает идею "Роснано" о создании специального фонда развития энергетики Дальневосточного федерального округа (ДФО), заявил первый замглавы ведомства Алексей Текслер в ходе форума "Открытые инновации".

"Мы как Минэнерго эту инициативу "Роснано" поддерживаем. И я думаю, что в ближайшее время будем вырабатывать конкретные предложения, потому что потенциал наших изолированных территорий, где в основном используются завозные уголь, дизельное топливо, он колоссален", — сказал он.

По словам Текслера, на Дальнем Востоке и в Арктике нужно развивать проекты возобновляемых источников энергии.

Ранее глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявлял, что корпорация внесла в правительство РФ предложение о создании Дальневосточного фонда возобновляемой энергетики.

Предполагается, что фонд будет являться неким аналогом ДПМ (договоров о предоставления мощности) на Дальнем Востоке и поможет создать системные предпосылки для развития возобновляемой энергетики в ДФО. По словам Чубайса, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) способны принести положительный экономический эффект в изолированных энергосистемах, удаленных от "Большой земли".

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.