ФАС и власти Крыма прорабатывают вопрос отмены роуминга для жителей региона

ЯЛТА, 17 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Власти Крыма и Федеральная антимонопольная служба РФ прорабатывают вопрос отмены роуминга сотовой связи для крымчан, сообщил журналистам в Ялте глава Крыма Сергей Аксенов.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг работает, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

"Найдем с ФАС совместную позицию в части исключения роуминга, я имею в виду в средствах связи для крымчан", — сказал Аксенов.

Аксенов последовательно критикует позицию компаний сотовой связи за политику роуминга в отношении Крыма, называя ее дискриминацией и глупостью.

"В рамках одной страны имеем разные тарифы. Крымчане, выезжающие на материк, имеют две сим-карточки, потому что разговаривать не комфортно по крымским номерам", — добавил Аксенов.

На крымском полуострове работают четыре оператора связи. Ни один национальный оператор связи России не работает в Крыму из-за возможности попасть под санкции. Абоненты этих операторов пользуются в Крыму техническим роумингом, который предоставляет на полуострове компания "К-Телеком", развивающая в Крыму собственную сеть станций и вышек мобильной связи.

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