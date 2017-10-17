Глава ФАС пока не видит ценового сговора на iPhone 8 в России

ЯЛТА, 17 окт — РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев пока не видит нарушений в ценообразовании на смартфоны iPhone 8 компании Apple в России.

Apple официально запустила продажи своего нового смартфона в РФ 29 сентября. На прошлой неделе ФАС сообщила, что получила от граждан жалобы на ценообразование на мобильные устройства.

"Я пока не знаю. У меня нет представления, что там есть большие проблемы, история чему-то всех нас научила. Наши коллеги работают, наши инспектора проверяют, поэтому у меня нет никаких данных, что там есть какие-то проблемы", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли уже результаты проверки.

В марте комиссия ФАС признала "Эппл Рус", российское представительство компании Apple, нарушившей закон "О защите конкуренции" в части координации цен на iPhone пятой и шестой серий. По закону компании грозил штраф от 1 до 5 миллионов рублей, однако смягчающим обстоятельством стало то, что компания самостоятельно, до завершения рассмотрения дела устранила нарушения. В итоге штраф для "Эппл Рус" составил 1,75 миллиона рублей.