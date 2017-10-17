ФАС назвала причину невостребованности части авиабилетов эконом-класса в РФ

ЯЛТА, 17 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Пятая часть авиабилетов на рейсах российских авиакомпаний не продается из-за слишком высоких цен на билеты, которые при этом не снижаются даже с приближением дат рейсов, сказал журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

ФАС считает высокими сложившиеся в России цены на авиаперевозки и ждет информации от авиакомпаний по поводу их ценообразования в течение двух недель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС в понедельник. Службу интересуют данные о работе глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию.

"Нам стало известно, что 20% кресел в эконом-классе в наших компаниях в среднем не загружено. Это связано с тем, что за неделю или за две до даты полета авиакомпании не снижают цены. Это абсолютно необъяснимо – 20% мест в самолетах пустые, при том что цена не снижается", — сказал Артемьев.