Собянин назвал инновацию основой будущей экономики Москвы

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал инновацию основой будущей экономики города.

По словам мэра, в инновации участвует множество предприятий, организаций города и сотни тысяч человек, начиная от академических институтов и заканчивая стартапами.

"В эту отрасль вовлечены отраслевые, частные, государственные институты, технопарки. Научно-промышленные кластеры — космические, атомные, медицинские. Инновация является основой будущего экономики Москвы", — заявил Собянин на заседании президиума правительства города во вторник.

Как доложил руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин, в настоящее время городская инновационная инфраструктура включает порядка 1,5 тысячи объектов, на которых размещено свыше 3,6 тысячи единиц технологичного оборудования, в том числе особую экономическую зону "Технополис Москва", 31 технопарк.

При этом за последние 4 года количество технопарков, по словам Фурсина, выросло в 5 раз, а количество компаний-резидентов технопарков увеличилось в 4 раза, что увеличило число рабочих мест в 6,5 раза.