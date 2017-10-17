Камчатка получит дополнительное финансирование на "дальневосточный гектар"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт — РИА Новости. Камчатке выделят дополнительные средства из федерального бюджета для создания инфраструктуры в местах, где массово выдаются "дальневосточные гектары", заявил по итогам прошедшего на полуострове совещания вице-премьер РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Сейчас на Камчатке определено девять мест компактного размещения предоставленных земельных участков. Наибольшей популярностью среди заявителей пользуется Елизовский район. Места компактного размещения расположены близ границ шести сельских поселений.

"Договорились о том, что там, где места компактного проживания, где надо дороги людям построить, линии электропередачи, помочь им обустроиться, мы будем выделять средства из федеральной программы, ну и субъект попросим тоже в этом поучаствовать. Если субъект не готов будет в 2018 году, значит, в 2018 году мы все расходы возьмём на федеральный бюджет, а в 19-м подключится субъект", — сказал Трутнев, не уточнив объёмы финансирования.

По подсчетам местных властей, на создание всей необходимой инфраструктуры потребуется более 4,5 миллиарда рублей.

"Мы подготовили "дорожную карту" — по нашим оценкам, для развития инфраструктуры в местах массового скопления участков необходимо 4 миллиарда 600 миллионов рублей. В местах массового скопления сейчас около 700 участков заявителей, в самом большом — 120 заявлений.", — сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ даёт возможность каждому россиянину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование участок земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Всего за время реализации закона о "дальневосточном гектаре" на Камчатке подано 3765 заявлений. Гражданам выданы участки общей площадью более 1690 га.