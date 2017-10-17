Камчатка получит дополнительное финансирование на "дальневосточный гектар"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт — РИА Новости. Камчатке выделят дополнительные средства из федерального бюджета для создания инфраструктуры в местах, где массово выдаются "дальневосточные гектары", заявил по итогам прошедшего на полуострове совещания вице-премьер РФ – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Договорились о том, что там, где места компактного проживания, где надо дороги людям построить, линии электропередачи, помочь им обустроиться, мы будем выделять средства из федеральной программы, ну и субъект попросим тоже в этом поучаствовать. Если субъект не готов будет в 2018 году, значит, в 2018 году мы все расходы возьмём на федеральный бюджет, а в 19-м подключится субъект", — сказал Трутнев, не уточнив объёмы финансирования.
"Мы подготовили "дорожную карту" — по нашим оценкам, для развития инфраструктуры в местах массового скопления участков необходимо 4 миллиарда 600 миллионов рублей. В местах массового скопления сейчас около 700 участков заявителей, в самом большом — 120 заявлений.", — сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ даёт возможность каждому россиянину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование участок земли, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Всего за время реализации закона о "дальневосточном гектаре" на Камчатке подано 3765 заявлений. Гражданам выданы участки общей площадью более 1690 га.