Немецкий бизнес настроен на долгосрочную работу в России, заявил посол ФРГ

НОВОСИБИРСК, 17 окт – РИА Новости. Малые и средние предприятия Германии, которые из работающих в России составляют 90%, настроены на долгосрочное сотрудничество с местным бизнесом, наукой и не намерены уходить из страны, сообщил посол Германии в РФ Рюдигер фон Фрич во вторник на встрече с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

"Германская экономика характеризуется наличием малых и средних предприятий. Действительности в основном определяет малый и средний бизнес и 90% германских фирм, работающих в РФ, также небольшие предприятия… Они настроены на долгосрочное сотрудничество и на то, чтобы оставаться здесь. То, что для них характерно – они готовы инвестировать, создавать новые рабочие места и что очень важно, готовы к трансферу инноваций", — сказал посол.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против России санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Посол в РФ отметил, что Германия является самым крупным западным партнером Новосибирска по вложенным в регион инвестициям. Новосибирск бизнесу Германии особенно интересен тем, что здесь очень диверсифицированная экономика и большой научный потенциал.

"У нас есть здесь хорошее генконсульство. Но генконсул может работать здесь хорошо только в том случае, когда есть партнеры. В России у нас четыре генконсульства, и для нас совершено естественно, что одно из них находится в Новосибирске. Не хотел бы критиковать своих коллег, но меня удивляет, что это фактически единственное представительство западной страны здесь", — сказал Рюдигер фон Фрич.

В свою очередь глава Новосибирска отметил позитивную роль генконсула Германии в Новосибирске, который является неформальным лидером представителей международного сообщества здесь, и предложил провести переговоры по установлению побратимских отношений Новосибирска с одним из городов Германии. "В нынешних непростых политических реалиях это смогло бы сыграть позитивную роль. Если с вашей стороны есть такое желание, мы готовы к переговорам. Считайте это моим официальным предложением", — сказал Локоть.

Посол Германии в РФ ответил, что "очень бы желал, чтобы у Новосибирска появился город-побратим в Германии", и сказал, что готов активно поработать над этим предложением.